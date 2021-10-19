Вести.UA: Нардепам предложат пройти психический осмотр
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Нардеп Тарас Батенко предложил, чтобы нардепы проходили психиатрическое освидетельствование. Инициатива прозвучала после скандальных слов Галины Третьяковой о "враге Полякове".
О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 19 октября – в программе.
К теме Люблю людей и уважаю врагов, – Третьякова вступила в перепалку с Батенко
Рабинович в Москве
Нардеп от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович уехал в Москву. Там он встретился с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. В партии объяснили это тем, что якобы нардеп договаривался за газ.
Статья о Медведчуке
Ряд зарубежных СМИ сообщали о якобы незаконном преследовании Виктора Медведчука. Однако у всех была опубликована одна и та же статья, авторы также были одинаковые. Вероятно, к этой идее привлечен сам Медведчук.
Помощник Тищенко
Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко взял в помощники своего бизнес-партнера Александра Ситака. Только за неполных 2 года работы тот получил из бюджета Украины 1,1 миллиона гривен зарплаты.Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 19 октября: смотрите видео