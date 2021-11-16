Вести.UA: Наталья Королевская подала голос

Наталья Королевская заявила, что обязательная вакцинация – это нарушение Конституции и прав человека. Также нардеп от ОПЗЖ считает, что отправлять сотрудников во время карантина в неоплачиваемый отпуск – незаконно.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине на 16 ноября – читайте дальше.

Предыдущий выпуск Вести.UA: Что общего между КСУ, судьей и Москвой

Ляшко вернулся

Экс-нардеп Олег Ляшко вместе с адвокатом был вызван в Борисполь. Ему сообщили, что возобновили уголовное дело. О каком именно идет речь – не сказал. Возможно, это связано с потасовкой Ляшко и Геруса, что произошла в 2019 году.

Богуцкая высмеяла "тысячу от Зеленского"

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая высмеяла заявление Владимира Зеленского о тысяче гривен для вакцинированных. Она считает, что такая инициатива будет "еще большим расколом" для общества.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно просмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести.UA" за 16 ноября: смотрите видео