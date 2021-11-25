Вести.UA: Очень интересная особа стала советником Ермака

У руководителя Офиса Президента Андрея Ермака появился еще один заместитель. Им стал "эталонный" работник Ростислав Шурма.

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День рождения есть у каждого

По данным журналистов, Андрей Ермак феерично отпраздновал свой день рождения на государственной даче в Карпатах. Однако в Офисе Президента факты по расследованию журналистов категорически отрицали.

Главный политический инсайдер

Владимир Зеленский 1 декабря выступит перед Верховной Радой с ежегодным посланием. Пока никто точно не знает, о чем будет говорить президент. Однако Олег Ляшко решил стать главным инсайдером украинской политики и раскрыл большую тайну.

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