Вести.UA: Очень интересная особа стала советником Ермака
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
У руководителя Офиса Президента Андрея Ермака появился еще один заместитель. Им стал "эталонный" работник Ростислав Шурма.
О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 25 ноября – читайте далее.
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День рождения есть у каждого
По данным журналистов, Андрей Ермак феерично отпраздновал свой день рождения на государственной даче в Карпатах. Однако в Офисе Президента факты по расследованию журналистов категорически отрицали.
Главный политический инсайдер
Владимир Зеленский 1 декабря выступит перед Верховной Радой с ежегодным посланием. Пока никто точно не знает, о чем будет говорить президент. Однако Олег Ляшко решил стать главным инсайдером украинской политики и раскрыл большую тайну.Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 25 ноября: смотрите видео