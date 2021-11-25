Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 25 листопада – читайте далі.

До теми Людей возили гелікоптерами ДСНС: як Єрмак святкував ювілей на держдачі

День народження є у кожного

За даними журналістів, Андрій Єрмак феєрично відсвяткував свій день народження на державній дачі в Карпатах. Однак в Офісі Президента факти з розслідування журналістів категорично заперечили.

Головний політичний інсайдер

Володимир Зеленський 1 грудня виступить перед Верховною Радою зі щорічним посланням. Наразі ніхто точно не знає, про що говоритиме президент. Однак Олег Ляшко вирішив стати головним інсайдером української політики й розсекретив велику таємницю.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 25 листопада: дивіться відео