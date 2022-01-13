Вести.UA: Оксана Марченко изобрела машину времени

Оксана Марченко почти каждый день анонсирует новые выпуски собственного шоу. В одном из них кума Владимира Путина решила совершить путешествие во времени.

Другие курьезные события, которые произошли в Украине по состоянию на 13 января – узнавайте в программе.

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"Свинарчук" Зеленского

Шевченковский райсуд Киева еще в декабре обязал Офис генпрокурора закрыть уголовное производство касательно Олега Татарова. В деле заместителя руководителя Офиса Президента работа почему-то постоянно замедлялась, так что производство пришлось закрыть из-за истечения срока расследования.

"Рада" для самых маленьких

Обновленный телеканал "Рада" снова оконфузился. То ли работники устали на работе, то ли руководство хочет привлечь младшую аудиторию, однако во время трансляции заседания правительства на фоне слов премьера Дениса Шмыгаля звучал женский голос, который озвучивал детскую считалку.

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