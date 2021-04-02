Цивилизованный мир, в том числе президент США Джо Байден признал, что Владимир Путин – убийца. В то же время у Юрия Бойко из "Оппозиционной платформы – за жизнь" нет данных, чтобы так считать.

Какие еще курьезные события произошли в Украине за 2 апреля 2021 года – в программе.

К теме Лидер ОПЗЖ Бойко отказался называть Путина убийцей

Живое имущество депутатов

Нардеп из "Голоса" Александра Устинова заявила "котика-муркотика" Жорика и "собаку-тапки-погрызяку" Коде. А депутат Харьковского городского совета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Джавид Саид задекларировал африканского льва.

Байден – это не Трамп

Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому через месяц после его избрания. Однако новый президент США Джо Байден на посту уже 3 месяца, а с украинским президентом первые переговоры провел 2 апреля.

Поплавский снова хайпит

Михаил Поплавский впервые представил миру песню "Сало" 20 лет назад. Однако в 2021 году он снова снял клип на известный в Украине хит. В нем сало превращается в золотые слитки, а Поплавский – в главного "Саломана" страны.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 2 апреля: смотрите видео