Вести.UA: ОПЗЖ не считает Путина убийцей, потому что нет фактов
Цивилизованный мир, в том числе президент США Джо Байден признал, что Владимир Путин – убийца. В то же время у Юрия Бойко из "Оппозиционной платформы – за жизнь" нет данных, чтобы так считать.
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Какие еще курьезные события произошли в Украине за 2 апреля 2021 года – в программе.
К теме Лидер ОПЗЖ Бойко отказался называть Путина убийцей
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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 2 апреля: смотрите видео
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