Цивілізований світ, зокрема президент США Джо Байден, визнав, що Володимир Путін – вбивця. Водночас у Юрія Бойка з "Опозиційної платформи – За життя" нема даних, щоб так вважати.

Які ще курйозні події відбулись в Україні за 2 квітня 2021 року – у програмі.

До теми Лідер ОПЗЖ Бойко відмовився називати Путіна вбивцею

Живе майно депутатів

Нардепка з "Голосу" Олександра Устінова задекларувала "котика-муркотика" Жоріка та "собаку-тапки-погризяка" Коді. Натомість депутат Харківської міської ради від "Опозиційної платформи — За життя" Джавід Саід задекларував африканського лева.

Байден – це не Трамп

Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському за місць після його обрання. Однак новий президент США Джо Байден на посаді вже 3 місяці, а з українським президентом перші переговори провів аж 2 квітня.

Актуально Ми стоїмо пліч-о-пліч, – Зеленський про першу розмову з Байденом

Поплавський знову хайпить

Михайло Поплавський вперше представив світу пісню "Сало" 20 років тому. Однак у 2021 році він знову зняв кліп на відомий в Україні хіт. У ньому сало перетворюється в золоті злитки, а Поплавський – у головного "Саломана" країни.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 2 квітня: дивіться відео