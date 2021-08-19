Вести.UA: ОПЗЖ закроют рот на законодательном уровне

Правительство предложило законопроект, запрещающий вести переговоры с террористами и оккупантами за спиной президента. Отныне "Оппозиционная платформа – За жизнь" не сможет переводить методички Кремля.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на четверг, 19 августа – узнайте в программе.

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СНБО занимается медсистемой Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о реформировании медсистемы в Украине. Указ приняли на заседании СНБО 30 июля.

Варфоломей приедет в Украину

Вселенский патриарх Варфоломей прибудет в Украину накануне Дня Независимости впервые за 13 лет. Когда об этом стало известно, РПЦ начала организовывать ряд акций протестов.

Выпуск программы "Вести.UA" за 19 августа 2021 года: смотрите видео