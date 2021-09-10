Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на 10 сентября – смотрите в программе.
К теме Борьба с пятой колонной в Украине: телеканал "НАШ" могут лишить лицензии
Тищенко помолился за Лероса
"Слуга народа" Николай Тищенко и его бывший однопартиец Гео Лерос устроили потасовку в Раде. После этого Тищенко пошел в храм и поставил свечу за коллегу. Он сказал, что помолился за Лероса, чтобы тот "нашел путь истинный".
Совместное фото Авакова, Яценюка и Гройсмана
Бывшие украинские премьеры Арсений Яценюк и Владимир Гройсман находились на форуме YES Brainstorm. Вместе с ними был и экс-министр внутренних дел Арсен Аваков. Они сделали совместное фото, которое опубликовал на своей странице бывший министр.
Смотрите выпуск программы "Вести.UA" за 10 сентября: видео