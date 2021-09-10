Які ще курйозні події сталися в Україні станом на 10 вересня – дивіться у програмі.

До теми Боротьба з п'ятою колоною в Україні: телеканал "НАШ" можуть позбавити ліцензії

Тищенко помолився за Лероса

"Слуга народу" Микола Тищенко та його колишній однопартієць Гео Лероса влаштували у Раді штовханину. Після цього Тищенко пішов до храму та поставив свічку за колегу. Він сказав, що помолився за Лероса, аби той "віднайшов шлях істинний".

Спільне фото Авакова, Яценюка та Гройсмана

Колишні українські прем'єри Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман перебували на форумі YES Brainstorm. Разом з ними був і ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Вони зробили спільне фото, яке опублікував на своїй сторінці ексміністр.

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