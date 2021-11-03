О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 3 ноября – в программе.

К теме Разумков поделился планами о собственной политсиле и кого там ждет

"Тусовка камикадзе" в Киеве

В Киеве противники вакцинации от коронавируса устроили марш. Они ехали в столицу чуть ли не со всей Украины, однако сделать это смогли не все. Например, антивакцинаторам из Прикарпатья не удалось покинуть пределы области из-за отсутствия COVID-сертификатов.

Камельчук борется с вакцинацией

Нардеп от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что не хочет вакцинироваться от коронавируса. Ради работы в Верховной Раде он готов постоянно делать ПЦР-тесты.

"Нормальный" Тищенко

В Украине появились слухи, что Николай Тищенко может вернуться на телевидение и вести 2 развлекательных шоу. Нардеп пока это не подтвердил, но уже заявил, что люди соскучились и хотят видеть на телеэкране "нормальных".

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 3 ноября: смотрите видео