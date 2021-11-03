Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 3 листопада – у програмі.
До теми Разумков поділився планами про власну політсилу та кого там чекає
"Тусовка камікадзе" у Києві
У Києві противники вакцинації від коронавірусу влаштували марш. Вони їхали у столицю чи не з усієї України, однак зробити це змогли не всі. Наприклад, антивакцинаторам з Прикарпаття не вдалося покинути межі області через відсутність COVID-сертифікатів.
Камельчук бореться з вакцинацією
Нардеп від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що не хоче вакцинуватися від коронавірусу. Задля роботи у Верховній Раді він готовий постійно робити ПЛР-тести.
"Нормальний" Тищенко
В Україні з'явилися чутки, що Микола Тищенко може повернутися на телебачення й вести 2 розважальні шоу. Нардеп поки це не підтвердив, але вже заявив, що люди скучили й хочуть бачити на телеекрані "нормальних".
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 3 листопада: дивіться відео