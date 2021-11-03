Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 3 листопада – у програмі.

До теми Разумков поділився планами про власну політсилу та кого там чекає

"Тусовка камікадзе" у Києві

У Києві противники вакцинації від коронавірусу влаштували марш. Вони їхали у столицю чи не з усієї України, однак зробити це змогли не всі. Наприклад, антивакцинаторам з Прикарпаття не вдалося покинути межі області через відсутність COVID-сертифікатів.

Камельчук бореться з вакцинацією

Нардеп від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що не хоче вакцинуватися від коронавірусу. Задля роботи у Верховній Раді він готовий постійно робити ПЛР-тести.

"Нормальний" Тищенко

В Україні з'явилися чутки, що Микола Тищенко може повернутися на телебачення й вести 2 розважальні шоу. Нардеп поки це не підтвердив, але вже заявив, що люди скучили й хочуть бачити на телеекрані "нормальних".

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 3 листопада: дивіться відео