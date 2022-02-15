Вести.UA: Россия нашла главаря, чтобы поддержать его в Украине

Нашли того, кому Владимир Путин в случае захвата Украины доверил бы возглавить марионеточный режим. Его доверенным лицом якобы должен был бы быть Олег Царев.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 15 февраля – узнавайте в программе.

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Шуфрич скучает по Януковичу

У Нестора Шуфрича – нулевая информационная гигиена. Он недавно сходил к российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Они вместе ностальгировали по Виктору Януковичу.

Россия сделала шаг к признанию боевиков

Госдума приняла обращение о легитимизации боевиков. Его направят Владимиру Путину. Дума сделала шаг к признанию псевдореспублик государствами, а глава Кремля так показал, как он "ценит" минские соглашения и стремится к их выполнению.

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Мосейчук – в президенты

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что новым президентом может быть кто-нибудь из журналистов. Например, главой государства, по его мнению, может стать телеведущая Наталья Мосейчук.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 15 февраля: смотрите видео