Вести.UA: На самом деле Илья Кива притворяется болваном

Илья Кива решил объяснить свои скандальные действия. Депутат заявил, что намеренно создает провокационные ситуации и на протяжении многих лет работал над соответствующим образом.

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Ругань "слуги народа"

Авто нардепа от "Слуги народа" Николая Галушко еще в 2020 году остановили полицейские из-за нарушения правил дорожного движения. Депутата это чрезвычайно возмутило, поэтому он нецензурно выражался в отношении правоохранителей, откровенно оскорбляя их.

Большая "демандатизация"

Новая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила о создании специального партийного органа, который будет разбираться в скандалах депутатов. Дисциплинарная комиссия даже сможет забирать мандаты у местных избранников.

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