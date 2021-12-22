Вести.UA: На самом деле Илья Кива притворяется болваном
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Илья Кива решил объяснить свои скандальные действия. Депутат заявил, что намеренно создает провокационные ситуации и на протяжении многих лет работал над соответствующим образом.
О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 22 декабря – читайте далее.
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Ругань "слуги народа"
Авто нардепа от "Слуги народа" Николая Галушко еще в 2020 году остановили полицейские из-за нарушения правил дорожного движения. Депутата это чрезвычайно возмутило, поэтому он нецензурно выражался в отношении правоохранителей, откровенно оскорбляя их.
Большая "демандатизация"
Новая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила о создании специального партийного органа, который будет разбираться в скандалах депутатов. Дисциплинарная комиссия даже сможет забирать мандаты у местных избранников.Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 22 декабря: смотрите видео