Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 22 грудня – читайте далі.

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Лайка "слуги народу"

Авто нардепа від "Слуги народу" Миколи Галушка ще у 2020 році зупинили поліцейські через порушення правил дорожнього руху. Депутата це надзвичайно обурило, тож він нецензурно висловлювався щодо правоохоронців, відверто ображаючи їх.

Велика "демандатизація"

Нова очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила про створення спеціального партійного органу, який розбиратиметься у скандалах депутатів. Дисциплінарна комісія навіть зможе забирати мандати у місцевих обранців.

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