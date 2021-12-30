Вести.UA: "Слуга", являющийся бездомным, обзавелся телеканалом
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев приобрел "4 канал". Однако, как оказалось согласно декларации, у политика якобы нет собственного жилья.
О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 30 декабря – узнавайте в программе.
К теме "Слуга" Ковалев, купивший "4 канал", не имеет своего жилья
Наступательный Гордон
Дмитрий Гордон опубликовал совместное новогоднее фото с телеведущим канала "Украина 24" Василием Головановым. Гордон подписал фотографию текстом: "Мы наступаем. С грядущими".
Митинг из-за каналов
Пророссийский политик Нестор Шуфрич сообщил, что он вместе с подельниками собрался на митинг, чтобы "отстоять права". Мол, протест собрался из-за заблокированных каналов "Первый независимый" и UkrLive.Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 30 декабря: смотрите видео