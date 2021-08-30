Вести.UA: У Монастырского появился "портфельный заместитель" Авакова

Антона Геращенко назначили советником министра внутренних дел Дениса Монастырского. Его увольняли с должности после отставки Арсена Авакова. Однако почему решили восстановить - неизвестно.

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К слову Антона Геращенко назначили советником министра внутренних дел

Кредит на дороги

Укравтодор получил кредит на сумму 376 миллионов долларов сроком на 5 лет. Их используют на "Большую стройку". Ставка по кредиту составляет 4,9% годовых в валюте. Договор был подписан между несколькими банками, ведь никто не сможет предоставить кредит на такую ​​сумму.

Шойгу и сказка об одном народе

Министр обороны России Сергей Шойгу вновь заговорил об "одном народе". Заявил, что украинцы якобы являются их братьями. К слову, в Кремле такие заявления уже звучат не впервые. В июле 2021 года Владимир Зеленский решил ответить им, чтобы "расставить точки над i".

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