Вести.UA: у Тищенко есть своя прожиточная корзина

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко оконфузился, ведь не заметил роста цен на продукты. Как оказалось, он до сих пор покупает гречку по 12 гривен.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 25 октября – в программе.

К теме Тищенко считает, что в Украине говядину можно купить по 20 гривен за килограмм

Корниенко хочет наказывать нардепов

Александр Корниенко хочет, чтобы в Верховной Раде ввели штрафы за нарушение парламентского регламента. "Слуга" уверен, что "наказание рублем" работает, поэтому призвал нещадно штрафовать нардепов.

Циничное заявление террориста

Российский террорист Александр Ходаковский сделал циничное заявление. Мол, Россия способна захватить всю территорию Украины и уже вскоре возьмет ее под контроль. Он сказал, что эта война не будет затяжной.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 25 октября: смотрите видео