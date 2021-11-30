Вести.UA: Вакарчук возвращается в "Голос"
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Святослав Вакарчук снова возвращается после громкого конфликта. Однако на этот раз не в политическую силу, а в певческое шоу "Голос страны".
О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 30 ноября – читайте далее.
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Богатырева вернулась на госдачу
Раиса Богатырева теперь снова может проживать на госдаче. Соответствующее решение принял Голосеевский районный суд Киева. Соратница Виктора Януковича и члены ее семьи получили доступ к домовладению.
Блогерская "голодная тусовка"
Во Львове в День памяти жертв Голодомора блогеры-миллионники устроили эротическую вечеринку. Так праздновали день рождения Александра Залиско. Более того, происходило все в Доме ученых.Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 30 ноября: смотрите видео