Вести.UA: В Верховной Раде усиливаются антивакцинаторы

В Верховную Раду планируют пускать депутатов, которые вакцинированы или имеют отрицательный ПЦР-тест. Однако некоторые нардепы против этой идеи. Например, одиозный Юрий Камельчук из фракции "Слуга народа".

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 20 октября – в программе.

К теме Это нарушение Конституции, – нардеп Камельчук против допуска в Раду с COVID-сертификатом

Финансы на борьбу с коронавирусом

Журналисты Bihus.Info выяснили, что чиновники за COVID-процедурой покупали много вещей, которые не связаны с болезнью. Например, корм для собак, боксерский шлем и даже новогодние подарки.

Подарки олимпийцам

Чемпионка Паралимпиады и харьковчанка Марина Литовченко возмутилась подаркам от родного города. Незрячим призерам подарили книгу о Харькове без шрифта Брайля.

Сотрудничество Добкина и ОПЗЖ

Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что поддерживает кандидатуру Михаила Добкина на место мэра Харькова. Сам же Добкин поблагодарил ОПЗЖ и предложил им работать вместе.

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