Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 20 жовтня – у програмі.

До теми Це ​порушення Конституції, – нардеп Камельчук проти допуску в Раду з COVID-сертифікатом

Фінанси на боротьбу з коронавірусом

Журналісти Bihus.Info з'ясували, що чиновники за COVID-процедурою купували чимало речей, які непов'язані з хворобою. Наприклад, корм для собак, боксерський шолом та навіть новорічні подарунки.

Подарунки олімпійцям

Чемпіонка Паралімпіади та харків'янка Марина Литовченко обурилась подарунками від рідного міста. Незрячим призерам подарували книжку про Харків без шрифту Брайля.

Співпраця Добкіна й ОПЗЖ

Фракція "Опозиційна платформа – За життя" заявила, що підтримує кандидатуру Михайла Добкіна на місце мера Харкова. Сам же Добкін подякував ОПЗЖ та запропонував їм працювати разом.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 20 жовтня: дивіться відео