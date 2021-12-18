Вести.UA. Жир: Бывший "первый слуга" собирает команду

Дмитрий Разумков объявил о наборе людей в свою команду. Партии политика "многократного использования" кое-кто уже даже прогнозирует значительную поддержку.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине в течение недели – читайте далее.

К теме Разумков – ошибка нашей команды, – Гетманцев о самых больших неудачах "слуг" за год

Марченко замахнулась на славу Гиппократа

Оксана Марченко была телеведущей, танцовщицей и даже пробовала себя в политике. Однако недавно жена Виктора Медведчука стала еще и экспертом. В частности, она рассказала о новых ведущих исследованиях в области медицины.

Разговор жабы и гадюки

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. После обмена любезностями, он заявил, что в Верховной Раде происходит "Северная Корея".

Лицо года

В Украине разразился скандал из-за Александра Гогилашвили. Ранее о заместителе министра внутренних дел было известно мало, однако теперь все увидели его истинное лицо. С ним он чувствует себя бессмертным и даже толкает вооруженных правоохранителей и угрожает им.

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Настоящий прорыв Пальчевского

Андрей Пальчевский продемонстрировал настоящий прорыв. В частности, государственный телеканал "Дом" за деньги налогоплательщиков запускает новое социальное шоу, которое он и будет вести.

Памятник для Кернеса

После смерти Геннадия Кернеса мэром Харькова стал Игорь Терехов, который продолжает дела предшественника. Однако харьковчане не забывают скандального политика. В городе решили установить динамичный памятник на месте его захоронения.

"Мошеннайзер" Шахова

Народный депутат Сергей Шахов предложил свою кровь ученым для борьбы с коронавирусом. Однако ранее он заявил, что прививки не защищают человека, а вакцинированные еще тяжелее переносят COVID-19.

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