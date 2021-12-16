Даниил Гетманцев среди самых больших неудач "слуг" за 2021 год назвал Дмитрия Разумкова. Об этом политик рассказал 24 каналу в кулуарах Верховной Рады 16 декабря.

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Гетманцев заявил, что отставка Разумкова – это удар для команды

Отвечая на вопрос по поводу неудач политик прокомментировал ситуацию с отставкой спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Отставка спикера. Я считаю, что это, безусловно, поражение нашей команды, это ошибка нашей команды. Я имею в виду не отставку, а самого спикера, являвшегося ключевым игроком нашей команды. Но, к сожалению, перестал быть таковым в связи с тем, что занял противоположную нам позицию – поддержал фактически олигархат,

– заявил Гетманцев.

Нардеп также заверил, что отставка спикера это, безусловно, удар по команде и не только рейтинговый, но и в целом. Кроме того, Гетьманцев сказал по поводу экс-спикера: "Понимаете, это близкий человек нам. Измена близкого человека – это всегда удар. Поэтому, безусловно, это удар, но это не вопрос к каким-то глобальным вещам".

Однако заверил, что это только его личное восприятие, объяснив, что "страна этого даже не заметила".

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики также рассказал, что за 2021 год комитет принял 35 законов, БЭБ, платежные услуги, налоговый законопроект. Однако самым положительным переломом назвал то, что Рада проголосовала за закон об олигархах.

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