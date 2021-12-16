Данило Гетманцев серед найбільших невдач "слуг" за 2021 рік назвав Дмитра Разумкова. Про це політик розповів 24 каналу в кулуарах Верховної Ради 16 грудня.

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Гетьманцев заявив, що відставка Разумкова – це удар для команди

Відповідаючи на питання щодо невдач політик прокоментував ситуацію з відставкою спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Відставка спікера. Я вважаю, що це безперечно поразка нашої команди, це помилка нашої команди. Я маю на увазі не відставку, а самого спікера, який був ключовим гравцем нашої команди. Та, на жаль, припинив бути таким у зв'язку з тим, що зайняв протилежну нам позицію – підтримав фактично олігархат,

– заявив Гетьманцев.

Нардеп також запевнив, що відставка спікера це безперечно удар по команді й не тільки рейтинговий, а й загалом. Окрім того, Гетьманцев сказав щодо ексспікера: "Розумієте, це близька людина нам. Зрада близької людини – це завжди удар. Тому безперечно це удар, та це не питання до якісь глобальні речі".

Однак запевнив, що це тільки його особисте сприйняття, натомість пояснив, що "країна цього навіть не помітила".

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики також розповів, що за 2021 рік комітет прийняв 35 законів, БЕБ, платіжні послуги, податкових законопроєкт. Проте найбільшим позитивним зламом назвав те, що Рада проголосувала за закон про олігархів.

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