Разумков также уточнил, что вышел из партии после того, как коллега Александр Корниенко сказал ему, что он уже не является ее членом. В то же время, новый глава "Слуга народа" Елена Шуляк заявляла, что в партии не могут найти заявление политика о том, что он туда вступал. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Рады.

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Экс-спикер ответил также и на слова Шуляк, объяснив, что без такого заявления он не смог бы баллотироваться в Верховную Раду. Напомним, он был первым номером в списке, как глава политсилы. Разумков посоветовал "Слуге народа" решить, является ли он ее членом или нет. Политик в шутку предложил помощь, чтобы купить хороший сейф для хранения документов.

Отставка Разумковая и новая политическая партия

7 октября на внеочередном заседании депутаты проголосовали за отставку Разумкова с поста главы Рады. В "Слуге народа" заявили, что он отступил от общих принципов и больше не является членом команды.

Бывший спикер заявлял, что после отставки с должности он получил ряд предложений возглавить партии, но отказался. Сколько было позиций, не уточнял, но продолжал их получать.

Разумков после отставки заявлял о намерениях создать собственную политическую партию.

Обратите внимание! Теперь Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика". Предварительно известно, что в него войдут ориентировочно 25 нардепов.