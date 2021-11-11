Журналистка спросила, что ребенку больше нравится: когда папа был председателем парламента, или когда он больше его не возглавляет. Сыну Разумкова больше по нраву, когда папа был при должности.

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Потому что так больше денег,

– забавно объяснил малый.



Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков с сыном / Скриншот

Сколько зарабатывал Разумков

За все время работы спикером Верховной Рады, с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года, Дмитрий Разумков заработал 1 212 042 гривны:

2019 год – 178 528 гривен;

2020 год – 547 563 гривны;

2021 год – 485 751 гривну.

Заметим, за 2019 год сумма была наименьшей, потому что нардеп проработал всего 4 месяца. Зарплата главы Рады состоит из должностного оклада, премий и надбавок.

Что известно об увольнении Разумкова

Спикер Дмитрий Разумков занимал пост председателя Рады с августа 2019 года.

30 сентября "Слуга народа" запросила выдачу подписных листов об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Разумков имеет фундаментальные разногласия с партией "Слуга народа" и "открыто тормозит инициативы президента".

Подписи собрали быстро, и 7 октября 246 народных депутатов отправили Разумкова в отставку.

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Будущие планы нардепа

Дмитрий Разумков решил создать в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика". Предварительно известно, что в него войдут ориентировочно 25 нардепов. Среди них будут политики из "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционные.

По словам Разумкова, он хочет создать новую силу, чтобы выполнить обещания, которые якобы не выполняют "слуги народа".