Журналістка запитала, що дитині більше подобається: коли тато був головою парламенту, чи коли він більше його не очолює. Синові Разумкова більше до вподоби, коли тато був при посаді.

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Тому що так більше грошей,

– кумедно пояснив малий.



Ексспікер Ради Дмитро Разумков з сином / Скриншот

Скільки заробляв Разумков

За весь час роботи спікером Верховної Ради, з 29 серпня 2019 року по 7 жовтня 2021 року, Дмитро Разумков заробив 1 212 042 гривні:

2019 рік – 178 528 гривень;

2020 рік – 547 563 гривні;

2021 рік – 485 751 гривню.

Зауважимо, за 2019 рік сума була найменшою, бо нардеп пропрацював лише 4 місяці. Зарплата глави Ради складається з посадового окладу, премій та надбавок.

Що відомо про звільнення Разумкова

Спікер Дмитро Разумков обіймав посаду голови Ради з серпня 2019 року.

30 вересня "Слуга народу" запросила видачу підписних листів щодо відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що Разумков має фундаментальні розбіжності із партією "Слуга народу" і "відкрито гальмує ініціативи президента".

Підписи зібрали швидко і 7 жовтня 246 народних депутатів відправили Разумкова у відставку.

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Майбутні плани нардепа

Дмитро Разумков вирішив створити у парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика". Попередньо відомо, що у нього увійдуть орієнтовно 25 нардепів. Серед них будуть політики зі "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційні.

За словами Разумкова, він хоче створити нову силу, щоб виконати обіцянки, які нібито не виконують "слуги народу".