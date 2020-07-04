В итоговом выпуске "Вести.UA. Жир" за 4 июля – одно заявление Смолия – и долги нечем отдавать. И тогда вариантов у правительства останется немного, и все – ужасные: или одолжить деньги сами знаете где, или запустить печатный верстак. Вовка против Порошенко выставили "битого". Судья Вовк уже сажал Луценко, принимал решение в пользу Портнова и арестовывал подозреваемых в деле Шеремета.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:

Сумасшедшие истории Богуцкой.

Скандальные заявления Клитиной.

Монобольшинство планирует вечеринку.

Дубинский залез в помойку.

Какие эмоции испытывают украинцы: исследование.

В спецвыпуске "Вести с палей":

Одессу затопило, но жители нашли выход из ситуации – устроили курорт на затопленных улицах.

В Минобразования заползла змея, ее молниеносно задержал нацгвардеец. Подозрительно, что событие произошло перед назначением Шкарлета. И тут неизвестно, от кого в министерстве было бы больше вреда.

В Киеве мужчина в трусах на коне приехал в магазин.

Во Львове во время реконструкции улицы "перекрестили" тротуар с велодорожкой.

Даже собаки заботятся об окружающей среде. В Киеве девушка научила 8 джек-расселов убирать мусор вдоль Днепра.