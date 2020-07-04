Вести.UA. Жир: Феномен Смолия. На Порошенко натравили "вовка"
В итоговом выпуске "Вести.UA. Жир" за 4 июля – одно заявление Смолия – и долги нечем отдавать. И тогда вариантов у правительства останется немного, и все – ужасные: или одолжить деньги сами знаете где, или запустить печатный верстак. Вовка против Порошенко выставили "битого". Судья Вовк уже сажал Луценко, принимал решение в пользу Портнова и арестовывал подозреваемых в деле Шеремета.
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
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В спецвыпуске "Вести с палей":
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