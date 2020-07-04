Вєсті.UA. Жир: Феномен Смолія. На Порошенка натравили "вовка"
У підсумковому випуску "Вєсті.UA. Жир" за 4 липня – одна заява Смолія – і борги вже немає чим віддавати. І тоді варіантів в уряду залишиться небагато, і всі – жахливі: або позичити гроші самі знаєте де, або запустити друкарський вертстат. Вовка проти Порошенка виставили "битого". Суддя Вовк вже садив Луценка, приймав рішення на користь Портнова та арештовував підозрюваних у справ Шеремета.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Божевільні історії Богуцької.
Скандальні заяви Клітіної.
Монобільшість планує вечірку.
Дубінський заліз у смітник.
Які емоції відчувають українці: дослідження.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Одесу затопило, але мешканці знайшли вихід з ситуації – влаштували курорт на затоплених вулицях.
У Міносвіти заповзла змія, її блискавично затримав нацгвардієць. Підозріло, що подія сталася перед призначенням Шкарлета. І тут невідомо, від кого в міністерстві було би більше шкоди.
У Києві чоловік у трусах на коні приїхав в магазин.
У Львові під час реконструкції вулиці "перехрестили" тротуар з велодоріжкою.
Навіть собаки піклуються про довкілля. У Києві дівчина навчила 8 джек-расселів прибирати сміття уздовж Дніпра.