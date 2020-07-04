У підсумковому випуску "Вєсті.UA. Жир" за 4 липня – одна заява Смолія – і борги вже немає чим віддавати. І тоді варіантів в уряду залишиться небагато, і всі – жахливі: або позичити гроші самі знаєте де, або запустити друкарський вертстат. Вовка проти Порошенка виставили "битого". Суддя Вовк вже садив Луценка, приймав рішення на користь Портнова та арештовував підозрюваних у справ Шеремета.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:

Божевільні історії Богуцької.

Скандальні заяви Клітіної.

Монобільшість планує вечірку.

Дубінський заліз у смітник.

Які емоції відчувають українці: дослідження.

У спецвипуску "Вєсті з палєй":

Одесу затопило, але мешканці знайшли вихід з ситуації – влаштували курорт на затоплених вулицях.

У Міносвіти заповзла змія, її блискавично затримав нацгвардієць. Підозріло, що подія сталася перед призначенням Шкарлета. І тут невідомо, від кого в міністерстві було би більше шкоди.

У Києві чоловік у трусах на коні приїхав в магазин.

У Львові під час реконструкції вулиці "перехрестили" тротуар з велодоріжкою.

Навіть собаки піклуються про довкілля. У Києві дівчина навчила 8 джек-расселів прибирати сміття уздовж Дніпра.