Вести.UA, Жир: Кива на камеру начал искать свою собственную диссертацию

Илья Кива решил снять штаны прямо в зале Верховной Рады. Видимо, нардеп от ОПЗЖ пытался найти таким образом собственную диссертацию.

О других событиях, которые произошли в Украине в 2021 году – узнавайте в программе.

К теме Снял штаны в зале: Кива снова оконфузился в Раде – видео

В Госдуме "подгорело"

Украинские болельщики перед матчем национальной сборной на Евро-2020 против Нидерландов в Амстердаме спели хит "Путин – ху*ло". Это изрядно возмутило депутатов Госдумы, поэтому они начали угрожать судебным иском.

Амбиции Новинского

Вадим Новинский подтвердил, что ведет переговоры о покупке телеканала. В частности, он решил посягнуть на СМИ своего бывшего однопартийца Евгения Мураева.

Третьякова и зарплата украинцев

У народных депутатов решили спросить, какой должна быть минимальная зарплата в Украине. Больше всего своим ответом "отметилась" Галина Третьякова. Она считает, что украинцам хватит 5 000 – 5 500 гривен.

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