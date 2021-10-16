О других курьезных событиях, которые произошли в Украине в течение недели – в программе.

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Домашний арест Медвечука

Подозреваемому в госизмене Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 миллиард гривен. Пока непонятно, найдет ли депутат соответствующую сумму и к чему может прибегнуть для этого.

Состояние семьи "слуги"

Родственники депутата от "Слуги народа" Андрея Клочко начали стремительно богатеть. Речь идет о матери и сестре, которые имеют миллионные состояния. Истории парламентария о так называемом бизнесе родственников оказались ложью.

Статья Медведева об Украине

Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности России, написал статью, где вспомнил об Украине. Он считает, что России надо ждать следующую власть в Украине, с которой можно будет договориться.

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Связь Арахамии и Фирташа

В СМИ заявили, что глава франции "Слуга народа" Давид Арахамия связан с олигархом Дмитрием Фирташем. Мол, Арахамия в начале 2021 года дважды летал в Вену на его самолете.

У Трухина так и не взяли показания

Государственное бюро расследований по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина допросило более 10 свидетелей, однако не самого нардепа. Более того, видео момента аварии у следствия все еще нет.

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