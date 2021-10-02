Вести.UA. Жир: Савченко поехала к "султану"

Экс-нардеп Надежда Савченко опубликовала фото в парандже, которые сделала в турецкой мечети. В то же время она сделала странное заявление о "преимуществах ислама".

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине в течение недели – в программе.

Обратите внимание Вести.UA: ОПЗЖ установила новый рекорд

Шуфрич сделал себе подарок

Нестор Шуфрич наговорил в Верховной Раде больше всех – его выступления за 2 года работы парламента в целом продолжались почти 16 часов. В то же время появилась информация, что нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" приобрел 60% акций скандального телеканала "Первый независимый".

Вероятная отставка Разумкова

Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова якобы планируют уволить с должности председателя Верховной Рады. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поручил выдать подписные листы для его снятия.

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Рудик – за "ЕС"

Кира Рудик, лидер партии "Голос", поддержала главу фракции "Европейская солидарность" в Харьковском областном совете Александра Скорика. Кандидатуру депутата выдвинули на должность мэра Харькова. Однако ситуация непонятна, ведь в 2020 году Рудик назвала Порошенко "еще большим врагом для "Голоса", чем Зеленский".

Космическая тема Зеленского

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины сообщили, что для Владимира Зеленского является приоритетом космическая тема. Президент якобы поставит задачу, чтобы в 2022 году запустили спутники.

Куплена массовка ОПЗЖ

"Оппозиционная платформа – За жизнь" отметилась очередным скандалом. ОПЗЖ устроила митинг с купленной массовкой, на протесте собрали даже иностранцев, которые не говорили ни на украинском, ни на русском.

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Итоговый выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 2 октября: смотрите видео