О главных событиях, которые произошли в Украине в 2021 году – узнайте дальше.

Обратите внимание Уезжайте в Россию, – Зеленский обратился к пророссийским жителям Донбасса

Заявление Зеленского о цивилизации

Владимир Зеленский заявил, что на территории России без Украины не будет цивилизации. Один из первых отреагировал Сергей Шойгу. Он ответил украинскому президенту анекдотом.

Ляшко – радикальный лесоруб

Сначала Олег Ляшко лоббировал вывоз украинской древесины. Затем начал покупать компании, обрабатывающие ее. Откуда у него деньги на покупку предприятия тоже понятно не до конца.

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