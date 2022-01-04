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Зверніть увагу Їдьте у Росію, – Зеленський звернувся до проросійських мешканців Донбасу

Заява Зеленського про цивілізації

Володимир Зеленський заявив, що на території Росії без України не буде цивілізації. Один із перших відреагував Сергій Шойгу. Він відповів українському президенту анекдотом.

Ляшко – радикальний лісоруб

Спочатку Олег Ляшко лобіював вивезення української деревини. Потім почав купувати компанії, які обробляють її. Звідки у нього гроші на купівлю підприємства – теж зрозуміло не до кінця.

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