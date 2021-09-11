Какими еще событиями запомнилась неделя в Украине – в программе.

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Журналисты заинтересовались мамой Клочко

Расследователи Bihus.Info выяснили, что мама депутата от "Слуги народа" Андрея Клочко приобрела недвижимости более чем на 14 миллионов гривен. Журналисты пытались узнать, но нардеп не объяснил это состояние. Впоследствии написал в сети, что он – совершеннолетний и имеет свою семью, а с родителями не живет уже 14 лет.

Тищенко считает в Раде

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко снова стал объектом для обсуждения. Он сказал, что без монобольшинства Верховной Раде понадобилось бы 300 лет, чтобы проголосовать за все законы. Каким образом он считал – неизвестно.

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Арестович и "Талибан"

Внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что беженцы из Афганистана – более образованные, чем среднестатистические украинцы. Спикер парламента Дмитрий Разумков ответил ему и призвал в таком случае ехать в "Талибан".

Рабинович заклеил свой рот

Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович заклеил свой рот медицинскими пластырями в эфире одного из телеканалов. Таким образом он выразил возмущение из-за санкций против телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком.

Кива получил новую профессию

Пророссийский нардеп Илья Кива стал адвокатом. Он сдал экзамен для получения соответствующего права еще в январе 2021 года, однако известно об этом стало только в сентябре. Информацию опубликовали журналисты Bihus.Info.

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