Другие курьезные события, которые произошли в Украине по состоянию на 3 февраля – узнавайте в программе.

Обратите внимание Под пророссийский канал НАШ пришли активисты и требуют его закрыть: видео с акции

ГБР против "Голоса"

Государственное бюро расследований подозревает "Голос" в растрате миллиона гривен. Кира Рудик заявила, что дело против нее – это последний удар по украинской демократии.

"Кролики" пожаловались на травлю

Комики Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, авторы дуэта "Кролики" пожаловались на травлю в Украине. Они делают вид, будто не понимают, почему им срывают концерты в нашем государстве.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 3 февраля: смотрите видео