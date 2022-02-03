Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 3 лютого – дізнавайтесь у програмі.

Зверніть увагу Під проросійський канал "НАШ" прийшли активісти й вимагають його закрити: відео з акції

ДБР проти "Голосу"

Державне бюро розслідувань підозрює "Голос" у розтраті мільйона гривень. Кіра Рудик заявила, що справа проти неї – це останній удар по українській демократії.

"Кролики" поскаржились на цькування

Коміки Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко, автори дуету "Кролики" поскаржилися на цькування в Україні. Вони вдають, ніби не розуміють, чому їм зривають концерти в нашій державі.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 3 лютого: дивіться відео