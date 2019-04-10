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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Вести.UA: Останется ли Луценко на должности. Каких зверят коллекционирует Мосийчук

      Вести.UA 64 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 10 апреля – как известно, крысы первыми бегут с корабля, который тонет. Поэтому, некоторые нардепы от "БПП" уже сидят на чемоданах. Некоторые, но не все. Радикальная партия – это мини-зоопарк. Олег Ляшко обожает коров, Андрей Лозовой – собачек, а вот Игорь Мосийчук отдает предпочтение более экзотическим животным. Нет, не слонам, а носорогам.

      Также в выпуске:

      Лабутены Путина.

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      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Юрий Луценко Вести.UA Игорь Мосийчук
      Источник: 24 канал
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