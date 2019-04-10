Вести.UA: Останется ли Луценко на должности. Каких зверят коллекционирует Мосийчук

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 10 апреля – как известно, крысы первыми бегут с корабля, который тонет. Поэтому, некоторые нардепы от "БПП" уже сидят на чемоданах. Некоторые, но не все. Радикальная партия – это мини-зоопарк. Олег Ляшко обожает коров, Андрей Лозовой – собачек, а вот Игорь Мосийчук отдает предпочтение более экзотическим животным. Нет, не слонам, а носорогам.

Также в выпуске: Лабутены Путина.

Источник: 24 канал