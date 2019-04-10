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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Вєсті.UA: Чи залишиться Луценко на посаді. Яких звірят колекціонує Мосійчук

      Вєсті.UA 210 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 10 квітня – як відомо, щури першими тікають з корабля, що тоне. Тож, деякі нардепи від "БПП" вже сидять на чемоданах. Деякі, але не всі. Радикальна партія – це міні-зоопарк. Олег Ляшко обожнює корів, Андрій Лозовий – собачок, а от Ігор Мосійчук надає перевагу більш екзотичним тваринам. Ні, не слонів, а носорогів.

      Також у випуску:

      Лабутени Путіна.

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      Теги: Петро Порошенко Новини України Вєсті.UA Юрій Луценко Ігор Мосійчук
      Джерело: 24 канал
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