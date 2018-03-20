Вести.UA. Савченко пугает. "Новая почта" и старые методы
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 20.03 – Надежда Савченко, которую всем миром освобождали из тюрьмы, теперь может попасть за отечественную решетку. Впрочем сама летчица, похоже, сохраняет бодрое настроение и боевой дух. Силовики пришли с визитом в "Новую Почту", а генеральный прокурор даже объяснил почему.
Также в выпуске:
Петр Порошенко и его лучший друг – налогоплательщик.
Как нужно защищать русский язык.
Вести.UA и Богдан Процишин – "Дела катоава ет"
Источник: 24 Канал
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