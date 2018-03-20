Вєсті.UA. Савченко лякає. "Нова пошта" і старі методи

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 20.03 – Надія Савченко, яку всім світом визволяли із в'язниці, тепер може потрапити за вітчизняні ґрати. Втім сама льотчиця, схоже, зберігає бадьорий настрій і бойовий дух. Силовики прийшла з візитом в "Нову Пошту", а генеральний прокурор навіть пояснив чому.

Також у випуску: Петро Порошенко і його найкращий друг – платник податків. Як потрібно захищати російську мову. Вєсті.UA і Богдан Процишин – "Дєла катоава єт"