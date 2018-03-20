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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018
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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Вєсті.UA. Савченко лякає. "Нова пошта" і старі методи

Вєсті.UA 157 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 20.03 – Надія Савченко, яку всім світом визволяли із в'язниці, тепер може потрапити за вітчизняні ґрати. Втім сама льотчиця, схоже, зберігає бадьорий настрій і бойовий дух. Силовики прийшла з візитом в "Нову Пошту", а генеральний прокурор навіть пояснив чому.

Також у випуску:

Петро Порошенко і його найкращий друг – платник податків.

Як потрібно захищати російську мову.

Вєсті.UA і Богдан Процишин – "Дєла катоава єт"

Теги: Новини України Петро Порошенко Вєсті.UA Надія Савченко Нова пошта Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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