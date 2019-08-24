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      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук

      532 Читати новину українською
      Вести.UA. Жир
      Вести.UA. Жир / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 24 августа – заслуженным Брутом Украины может стать кум жены Порошенко. Которому даже почти родственные связи не мешают преуменьшать роль пятого президента. Все знают, куда метит представитель новой политики. "Голос" готов выдвигать Вакарчука в премьеры.

      Также в выпуске:

      Планы Гройсмана.

      Большая рыба Клименко.

      "Слуга народа" захватили должности.

      Проигрышные ставки Шуфрича.

      Отношение Зеленского к Супрун изменилось?

      Полторак – Чак Норрис?

      Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA Жир" за 24 августа 2019:

       

      blog_ava
      Мне нравятся два кандидата, – Зеленский о будущем премьере
      сегодня
      954
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Святослав Вакарчук - новости Юрий Луценко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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