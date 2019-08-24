Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 24 августа – заслуженным Брутом Украины может стать кум жены Порошенко. Которому даже почти родственные связи не мешают преуменьшать роль пятого президента. Все знают, куда метит представитель новой политики. "Голос" готов выдвигать Вакарчука в премьеры.
Также в выпуске:
Планы Гройсмана.
Большая рыба Клименко.
"Слуга народа" захватили должности.
Проигрышные ставки Шуфрича.
Отношение Зеленского к Супрун изменилось?
Полторак – Чак Норрис?
Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA Жир" за 24 августа 2019:
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Главные новости 24 августа: празднование Дня Независимости и два кандидата на премьерское креслосегодня , 22:48
-
"Динамо" сенсационно сыграло вничью с "Олимпиком", команды доигрывали матч вдесятером: видеосегодня , 21:41
-
Андрей Богдан пропустил празднование Дня Независимости: причинысегодня , 20:02
Комментарии