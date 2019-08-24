Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 24 августа – заслуженным Брутом Украины может стать кум жены Порошенко. Которому даже почти родственные связи не мешают преуменьшать роль пятого президента. Все знают, куда метит представитель новой политики. "Голос" готов выдвигать Вакарчука в премьеры.

Также в выпуске: Планы Гройсмана. Большая рыба Клименко. "Слуга народа" захватили должности. Проигрышные ставки Шуфрича. Отношение Зеленского к Супрун изменилось? Полторак – Чак Норрис? Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA Жир" за 24 августа 2019: