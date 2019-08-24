Вєсті.UA. Жир: Луценко "розвіяв" міфи про Порошенка. Куди мітить Вакарчук
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 24 серпня – заслуженим Брутом України може стати кум дружини Порошенка. Якому навіть майже родинні зв'язки не заважають применшувати роль п'ятого президента. Всі знають, куди мітить представник нової політики. "Голос" готовий висувати Вакарчука у прем'єри.
Також у випуску:
Плани Гройсмна.
Велика риба Клименко.
"Слуга народу" захопила посади.
Програшні ставки Шуфрича.
Ставлення Зеленського до Супрун змінилося?
Полторак – Чак Норріс?
Джерело: 24 канал
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