Вєсті.UA. Жир: Луценко "розвіяв" міфи про Порошенка. Куди мітить Вакарчук

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 24 серпня – заслуженим Брутом України може стати кум дружини Порошенка. Якому навіть майже родинні зв'язки не заважають применшувати роль п'ятого президента. Всі знають, куди мітить представник нової політики. "Голос" готовий висувати Вакарчука у прем'єри.

Також у випуску: Плани Гройсмна. Велика риба Клименко. "Слуга народу" захопила посади. Програшні ставки Шуфрича. Ставлення Зеленського до Супрун змінилося? Полторак – Чак Норріс?

Джерело: 24 канал