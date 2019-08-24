17:28
24 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Захарова "мітить" на крісло Кадирова. Коли помре Путін
      Вєсті Кремля
      21:17, 23 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко "розвіяв" міфи про Порошенка. Куди мітить Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:08, сьогодні
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      Вєсті.UA. Жир: Луценко "розвіяв" міфи про Порошенка. Куди мітить Вакарчук

      Вєсті.UA 62 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 24 серпня – заслуженим Брутом України може стати кум дружини Порошенка. Якому навіть майже родинні зв'язки не заважають применшувати роль п'ятого президента. Всі знають, куди мітить представник нової політики. "Голос" готовий висувати Вакарчука у прем'єри.

      Також у випуску:

      Плани Гройсмна.

      Велика риба Клименко.

      "Слуга народу" захопила посади.

      Програшні ставки Шуфрича.

      Ставлення Зеленського до Супрун змінилося?

      Полторак – Чак Норріс?

       

      blog_ava
      Порошенко таки приєднався до Зеленського під час святкування Дня Незалежності: фото
      сьогодні
      4087
      Теги: Новини України Вєсті.UA Юрій Луценко Петро Порошенко Святослав Вакарчук - новини
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Грандіозне відкриття театрального сезону: чим дивуватиме Нацопера
      сьогодні , 16:00 Грандіозне відкриття театрального сезону: чим дивуватиме Нацопера
      Національна опера України 233
      День Незалежності у мережі: українці публікують яскраві фото
      сьогодні , 13:10 День Незалежності у мережі: українці публікують яскраві фото
      523
      Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      сьогодні , 12:00 Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      Говори українською! 861
      Саміт G7 стартує у Біарріці: гості та теми обговорень
      сьогодні , 11:24 Саміт G7 стартує у Біарріці: гості та теми обговорень
      553
      Досягнення українських спортсменів за часів Незалежності: Тест
      сьогодні , 10:30 Досягнення українських спортсменів за часів Незалежності: Тест
      363
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук