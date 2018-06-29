Вести.UA. Жир. Зависимость Порошенко. Китайская грамота Луценко

В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 29.06 – чего только не приходилось открывать Порошенко: школы, садики, больницы, мосты. В определенный момент даже начали переживать за президента, мол, вдруг у него выработалась зависимость от перерезок ленты. Луценко стал первым генпрокурором в истории Украины без юридического образования, но он не падает духом и пытается учиться, где только может

Также в выпуске: Острый язык Ляшко. Новый образ от Анны Герман. Праздник Гепы. Ляшкоюгенд. Невинная Савченко.