Вести.UA. Жир. Зависимость Порошенко. Китайская грамота Луценко

Вести.UA. Жир. Зависимость Порошенко. Китайская грамота ЛуценкоВести.UA 89 Читати новину українською
В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 29.06 – чего только не приходилось открывать Порошенко: школы, садики, больницы, мосты. В определенный момент даже начали переживать за президента, мол, вдруг у него выработалась зависимость от перерезок ленты. Луценко стал первым генпрокурором в истории Украины без юридического образования, но он не падает духом и пытается учиться, где только может
Также в выпуске:
Острый язык Ляшко.
Новый образ от Анны Герман.
Праздник Гепы.
Ляшкоюгенд.
Невинная Савченко.
Источник: 24 канал
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