Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 29.06 – чого тільки не доводилось відкривати Порошенку: школи, садочки, лікарні, мости. У певний момент навіть почали переживати за президента, мовляв, раптом у нього виробилась залежність від перерізань стрічки. Луценко став першим генпрокурором в історії України без юридичної освіти, та він не падає духом і намагається вчитись, де тільки може.

Також у випуску: Гострий язик Ляшка. Новий образ від Анни Герман. Свято Гепи. Ляшкоюґенд. Невинна Савченко.