Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка

Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота ЛуценкаВєсті.UA 152 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 29.06 – чого тільки не доводилось відкривати Порошенку: школи, садочки, лікарні, мости. У певний момент навіть почали переживати за президента, мовляв, раптом у нього виробилась залежність від перерізань стрічки. Луценко став першим генпрокурором в історії України без юридичної освіти, та він не падає духом і намагається вчитись, де тільки може.
Також у випуску:
Гострий язик Ляшка.
Новий образ від Анни Герман.
Свято Гепи.
Ляшкоюґенд.
Невинна Савченко.
Джерело: 24 канал
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