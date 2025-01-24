Ветеран 8 месяцев ждал подъемник в подъезде: горсовет не давал разрешение на установку

В Житомире ветеран ждет более полугода на подъемник в подъезде, чтобы самостоятельно двигаться. Мужчина не может сам выйти на улицу, вернуться в квартиру из-за того, что за столько времени подъемник так и не построили.

Ветеран российско-украинской войны Иван Недобрик рассказал 24 Каналу, что получил спинальное ранение на войне и теперь передвигается на кресле колесном. Он был готов сам оплатить подъемник, но нужных разрешений так и не получил.

Смотрите также Ветеран ВСУ с ампутированной рукой покорил Килиманджаро, чтобы вдохновить побратимов

Дело сдвинулось с места

Иван рассказал, что подъемник не устанавливали, потому что не было подрядчика. Буквально 23 января ему позвонили и сообщили, что все-таки подрядчик взялся за эту работу, внес свои средства в Днепровский завод, который строит подъемники.

Теперь говорят подождать еще 2 месяца на изготовление подъемника и определенное время на его установку. То есть дело сдвинулось с места только после огласки через полгода. Ветеран даже хотел вложить свои средства и установить такой наклонный лифт, но в горсовете заявили, что он не соответствует сертификатам и требованиям.

Я думаю, что это один и тот же завод производит. На сайте у них все сертифицировано. У них есть все документы, что это подъемник не грузовой, а конкретно для лиц с инвалидностью, но городской совет заверил меня, что разрешений не дадут и такие работы выполняют только они. Поэтому я ждал,

– рассказал Иван Недобрик.

Еще 3 семьи нуждаются в таком подъемнике

Всего в подъезде живут 4 семьи, которым для передвижения нужен подъемник. Это распространенная проблема не только в Житомире, а и в Киеве. Побратимы ветерана подтверждают, что все в таком положении и вынуждены долго ждать.

Сегодня Ивану помогает 62-летний отец, который также является ветераном. Ему довольно трудно постоянно подниматься вместе с сыном.

Это очень серьезный барьер, потому что я мобильный, я занимаюсь, езжу по делам. Этот барьер подавляет мою мотивацию, мое настроение. А вечером, когда ты видишь, как отец ходит, хватается за спину – это очень угнетает,

– сказал ветеран.

Фонд "Shoker" – для людей, которым нужна помощь

Побратим ветерана, у которого также спинальная травма, создал фонд Shoker Foundation для помощи нашим защитникам и защитницам. Сегодня есть много организаций, которые поддерживают бойцов с ампутациями, с другими травмами, но не все обращают внимание на людей со спинальными ранениями.

Это благотворительный фонд помогает в лечении, реабилитации. Например, я уже прошел курс лечения стволовыми клетками. Это не первый курс лечения, также с помощью фонда лечатся много собратьев,

– рассказал Иван Недобрик.

Все ветераны с похожими травмами, которые не знают, что делать, могут обратиться в фонд и там им непременно помогут.