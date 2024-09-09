Синоптики 9 сентября объявили в двух областях о 1 уровне опасности, то есть желтый. Кстати, кое-где местами 9 – 11 сентября будет идти дождь.
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Где украинцам ждать мощного ветра
Харьковский и Львовский региональные центры по гидрометеорологии сообщили о мощных порывах ветра в областях.
Днем в Северо-Восточной части (Харьковской – 24 Канал) области и по городу ожидаются порывы восточного ветра, 15 – 20 метров в секунду,
– предупредили синоптики.
Также сильный ветер будет бушевать во Львовской области и во Львове. В частности, прогнозируют:
- на Львовщине – днем 9 сентября местами порывы Юго-Восточного ветра 15 – 20 метров в секунду;
- во Львове – днем 9 сентября порывы Юго-Восточного ветра 15 – 20 метров в секунду.
Кстати, 1 уровень опасности, то есть желтый, объявляют тогда, когда явление погоды, которое по количественным показателям, продолжительности и территории распространения создает определенные неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса страны.
В целом погода в Украине 9 сентября будет теплой, с переменной облачностью. Местами прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Подробнее о погоде в Украине в понедельник, 9 сентября, читайте по ссылке.