Ветер распространил химическое вещество на окраины Мариуполя и ближайшие поселки – Бойченко

Вечером 11 апреля бойцы полка "Азов" сообщили, что на Мариуполь сбросили с беспилотника неизвестное химическое вещество. По словам мэра Вадима Бойченко, яд разошёлся по окрестностям города и ближайшим селам.

Бойченко напомнил, что 11 апреля так называемый "руководитель полиции ДНР" сделал заявление о работе в Мариуполе для "химических войск", чтобы "выкурить украинских военных". Это доказательство преступления.

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Россияне сбросили химическое вещество с помощью беспилотника

Они (россияне – 24 канал) зашли беспилотником на территорию, которая контролируется украинскими военными, и сбросили небольшое количество вещества, которое поразило наших ребят. К сожалению, на сегодняшний день мы не сможем взять образцы, чтобы засвидетельствовать, что это было,

– рассказал Бойченко.

Мэр подчеркнул, что ветер распространил это вещество. Оно дошло до окраин Мариуполя и сел Талаковка и Сартана. Местные жители жаловались на ухудшение здоровья и начали покидать свои дома в оккупированных населенных пунктах. При этом в псевдореспублике также была подтверждена эвакуация.

Узнайте в видео о пострадавших от химатаки в Мариуполе: