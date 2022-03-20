Ветеран Армии Крайовой и участник Варшавского восстания поддержал украинцев: мощное видео

Ветеран Якуб-Томаш Новаковский, находившийся в рядах польской Армии Крайовой и участвовавший в Варшавском восстании против нацистов в 1944 году, поддержал украинский народ.

Господин Новаковский подчеркнул, что героический украинский народ храбро борется против российских оккупантов, как в свое время это делала Армия Крайова против немцев и тех же россиян.

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Он добавил, что другие ветераны Армии Крайовой и участники Варшавского восстания также поддерживают Украину.

Обращаюсь к вам, дорогой и героический народ, так храбро борющийся за свою землю и независимость против варварского русского вторжения.

"Шлю вам всестороннюю поддержку польских военных и других ветеранов Армии Крайовой, а также участников Варшавского восстания. Держитесь в своей героической борьбе так, как мы это делали во времена немецкой и советской оккупации", – подчеркнул Новаковский.

В конце видео мужчина спел отрывки из украинских песен. А также выразил надежду, что помощь от Запада будет только расти. Ведь если они не защитят Украину, то следующими пострадают от российской агрессии.

Обращение от польского ветерана: смотрите видео

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