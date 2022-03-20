Пан Новаковський підкреслив, що героїчний український народ хоробро бореться проти російських окупантів, як у свої часи це робила Армія Крайова проти німців та тих же росіян.

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Він додав, що інші ветерани Армії Крайової та учасники Варшавського повстання також підтримують Україну.

Звертаюся до вас, дорогий і героїчний народ, який так хоробро бореться за свою землю та незалежність, проти варварського російського вторгнення

"Шлю вам всебічну підтримку польських військових та інших ветеранів Армії Крайової, а також учасників Варшавського повстання. Тримайтеся у своїй героїчній боротьбі так, як ми це робили за часів німецької та радянської окупації", – підкреслив пан Новаковський.

Наприкінці відео чоловік заспівав уривки з українських пісень. А також – висловив сподівання, що допомога від Заходу лише зростатиме. Адже, якщо вони не захистять Україну, то наступними постраждають від російської агресії.

Звернення від польського ветерана: дивіться відео

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